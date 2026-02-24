Prove Invalsi cala la quota di studenti che raggiunge i traguardi previsti Tiene solo l’inglese

Le prove Invalsi hanno mostrato un calo della percentuale di studenti che raggiungono i obiettivi previsti, con l'inglese che rimane l’unico ambito in crescita. La causa principale risiede nelle difficoltà di metodo e di motivazione degli studenti. Durante un seminario all’Università di Bergamo, docenti e ricercatori hanno analizzato i dati 2025, evidenziando le sfide di un sistema che fatica a coinvolgere gli studenti e a contrastare la dispersione scolastica.

Lunedì 23 febbraio nell’aula Castoldi della sede di Sant’Agostino dell’ Università di Bergamo si è svolto il seminario “Leggere i dati per capire la scuola: evidenze Invalsi e strategie contro la dispersione scolastica”, dedicato alla presentazione dei dati Invalsi 2025 della provincia e a un confronto tra analisi e pratiche di prevenzione della dispersione. Nella relazione del ricercatore Invalsi Paolo Barabanti sono stati illustrati alcuni indicatori chiave relativi al termine del primo ciclo e al termine del secondo ciclo, insieme alle misure di dispersione implicita e ai risultati eccellenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Test INVALSI di Inglese ed Esami di Certificazione: ecco come aumentare l’esposizione alla lingua degli studenti in vista di queste proveCon l’approssimarsi degli esami di certificazione e delle prove INVALSI, è importante migliorare l’esposizione degli studenti alla lingua inglese. Nuovo Curriculum dello studente, il Garante privacy dà l’ok al decreto: sezione prove Invalsi facoltativa, risultati non destinati a valutazione studentiIl Garante privacy ha approvato il decreto del Ministero dell’Istruzione riguardante il nuovo Curriculum dello studente, con il provvedimento n.