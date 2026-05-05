Tre sorelle Nevica Che senso ha? l' opera di ?echov riletta da Liv Ferracchiati al Teatro Duse

Da genovatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 7 al 10 maggio, al Teatro Duse, si sono svolte quattro repliche di uno spettacolo ispirato a uno dei classici più noti di Chekhov, “Tre sorelle”. La messa in scena, rivista e diretta da Liv Ferracchiati, ha coinvolto il pubblico con una reinterpretazione moderna dell’opera. La rappresentazione è stata proposta anche al Teatro Eleonora Duse in una versione diversa, portando in scena la stessa produzione in più location.

Quattro repliche al teatro Eleonora Duse, da giovedì 7 a domenica 10 maggio, in compagnia di uno dei classici più amati di?echov, in una riscrittura curata e diretta da Liv Ferracchiati, artista associato del Teatro Stabile di Torino che avevamo incontrato a Genova la stagione passata, con.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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