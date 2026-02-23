Manuela Pisaniello ha lasciato il Pd dopo aver consegnato la tessera e scritto una mail al segretario comunale, perché ha deciso di sostenere la candidatura di Beppe Sugar. La sua scelta deriva dalla volontà di promuovere nuove strategie per l'Arezzo, coinvolgendo anche altri esponenti locali. La sua uscita dal partito ha suscitato discussioni tra i sostenitori, mentre l’Arezzo si muove attivamente per consolidare la proposta di Sugar. La situazione rimane in evoluzione.

Come si inserisce la clamorosa "discesa in campo" dell'imprenditore della moda. Come è stata accolta da chi ha un ruolo (e potere) in città? Le mosse (tutt'altro che ostili) del centrodestra, i pezzi di centrosinistra confluiti nel progetto, lo sguardo interessato di chi rappresenta l'economia aretina. Vediamo chi sta con Beppe Angiolini con il video integrale della conferenza stampa Alcuni giorni fa Manuela Pisaniello ha riconsegnato la tessera del Pd, ha inviato una mail al segretario comunale Luciano Ralli e poi è uscita dalle chat del partito. Faceva parte anche dell'assemblea regionale, eletta nella lista risultata minoritaria. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il ciclone Beppe Sugar. Con Angiolini in campo ad Arezzo si ribaltano le strategieBeppe Sugar ha causato grande agitazione a Arezzo con l’annuncio di Beppe Angiolini, noto imprenditore locale e fondatore della storica boutique.

Ultim’ora Napoli, si sblocca il mercato? La Lega Serie A si sta muovendo, i dettagliUltim’ora Napoli: si apre uno spiraglio nel mercato.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Nomi e strategie dell'Arezzo che si sta muovendo per la candidatura di Beppe Sugar; Benessere e tutela dei medici veterinari: al via l’indagine nazionale sull’odio digitale; Vecchio continente di nome e di fatto? A Firenze il dibattito per invertire la rotta; Pro Patria, perché pochi tifosi? Riflessioni e strategie.

Nomi e strategie dell'Arezzo che si sta muovendo per la candidatura di Beppe SugarCome si inserisce la clamorosa discesa in campo dell'imprenditore della moda. Come è stata accolta da chi ha un ruolo (e potere) in città? Le mosse (tutt'altro che ostili) del centrodestra, i pezzi ... arezzonotizie.it

Radio Manfredonia Centro. . Beppe Signori: “Ho brindato alla mia innocenza. I miei figli la mia forza nei momenti più bui” Si ringrazia StatoQuotidiano Manfredonia - Gargano - Basso Tavoliere - facebook.com facebook