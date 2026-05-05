Tre incontri messaggi pieni di cuoricini e poi il silenzio Nel dating online dopo i 40 succede più spesso di quanto si dica Una storia che riconoscerai subito

Dopo tre incontri e messaggi carichi di cuoricini, il contatto si interrompe senza spiegazioni. Nel mondo del dating online, questa dinamica si verifica frequentemente anche oltre i 40 anni. È una situazione che molte persone riconoscono, fatta di attese e silenzi improvvisi. La conversazione si conclude con una domanda diretta, richiamando l’immagine della Pizia e dell’omphalos dell’amore, e chiedendo un’opinione sulla passione.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Inviate le vostre storie di relazioni difettose, complicate, attorcigliate, tormentate o semplicemente “incasinate” a [email protected] (e avrete le risposte) Ma tu che come la Pizia mi presiedi l’omphalos dell’Amore, parlami un po’, come la mettiamo con la passione 3.0 scoppiata, molto unilateralmente, tramite un sito di online dating? Diciamocelo, tra l’home office, lo smart working compulsivo, tempo speso in casa tutte le sere, sfido la maggior parte degli adulti consenzienti e sessualmente attivi a millantare altri incontri. Comunque, io decreterò per me. Ho...🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tre incontri, messaggi pieni di cuoricini e poi il silenzio. Nel dating online dopo i 40 succede più spesso di quanto si dica. Una storia che riconoscerai subito Notizie correlate Blind dating | Incontri al buio | Over 40Partecipa a Blind Dating Over 40: un’esperienza guidata in cui gli incontri avvengono bendati, pensata per chi vuole conoscersi davvero — senza... Udine, zone rosse più ampie, Vidoni: “La situazione è più grave di quanto si dica”Il ritorno delle zone rosse a Udine, con un perimetro ampliato fino a comprendere anche il Parco Moretti, riporta al centro il tema della sicurezza...