Transizione ecologica e futuro del lavoro al teatro Partenio il talk show con ospiti il ministro Valditara e Vincenzo Schettini
L'ITS Academy Ermete porta al Teatro Partenio di Avellino un evento dedicato all’innovazione, all’efficienza energetica e alle competenze tecniche del domani. L’iniziativa si propone come un ponte concreto tra il mondo della formazione e le esigenze del mercato del lavoro moderno.Si tratta di un.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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