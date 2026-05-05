Un incidente in una galleria ha lasciato circa 400 passeggeri isolati e senza supporto per diverse ore. I viaggiatori sono rimasti senza cibo né acqua, mentre alcuni di loro sono bambini e anziani. Al momento, si indaga sulle responsabilità riguardo alla mancanza di assistenza e sulla gestione dell’emergenza. La situazione ha suscitato preoccupazione tra chi si trovava coinvolto e tra le autorità coinvolte nelle operazioni di soccorso.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i passeggeri a restare senza cibo per ore?. Chi deve rispondere della mancanza di assistenza ai bambini e anziani?. Perché le promesse del personale ferroviario su taxi e trasporti sono svanite?. Cosa è successo realmente durante il silenzio totale tra i vagoni?.? In Breve Oltre 400 passeggeri isolati dopo il blocco del Frecciarossa alle 15:45 di domenica.. Lucia Grumo e Maurizio De Nuccio descrivono assenza di cibo e comunicazioni.. I viaggiatori sono stati trasferiti ad Ariano Irpino dopo tre ore di attesa.. Mancanza di taxi promessi a Barletta dopo l'arrivo del treno a mezzanotte.. Domenica pomeriggio, un uomo ha perso la vita in una galleria vicino alla vecchia stazione di Castelfranco in Miscano, bloccando i treni per ore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia in galleria: 400 passeggeri isolati e senza assistenza

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