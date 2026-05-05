Tragedia dopo il parto ci sono dodici indagati Si aspetta l’autopsia

Una donna di 25 anni è deceduta all’ospedale di Torregalli il primo maggio, pochi giorni dopo aver dato alla luce il suo primo bambino. Sono dodici le persone iscritte nel registro degli indagati nel procedimento aperto per la sua morte. Al momento si attende l’esito dell’autopsia che potrà fornire elementi utili per chiarire le cause del decesso. La vicenda ha suscitato attenzione tra la comunità locale.

Firenze, 5 maggio 2026 – Ci sono dodici indagati per la morte della 25enne, avvenuta il primo maggio all’ospedale di Torregalli, dopo aver dato alla luce il suo primo figlio. Partiti i primi avvisi di garanzia. Dodici, fra medici e altro personale specializzato dell’ospedale, iscritti nel registro degli indagati della procura con l’accusa di concorso in omicidio colposo in ambito sanitario: nello specifico si tratta di sei ginecologi, un’ostetrica, un chirurgo e quattro anestesisti. Tutti, a vario titolo, hanno avuto un ruolo nelle varie fasi di cura e assistenza, prima e dopo il parto. Gli avvisi di garanzia sono un atto dovuto in vista dell’autopsia che sarà eseguita probabilmente oggi pomeriggio, dopo che la pm titolare del fascicolo Alessandra Falcone, avrà conferito l’incarico agli esperti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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