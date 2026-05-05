Matteo Salvini ha espresso apprezzamento per Alessandro Spada, definendolo un ottimo imprenditore e un profilo che gli piacerebbe come candidato sindaco del centrodestra. Ha anche affermato di aver conosciuto Spada e di stimarlo, citandolo tra le figure che si stanno proponendo per questa posizione. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto pubblico senza indicare eventuali accordi ufficiali o conferme ufficiali sulla sua candidatura.

«Alessandro Spada candidato sindaco del centrodestra? L'ho conosciuto e ne ho grande stima, è un ottimo imprenditore e sicuramente un profilo che a me piacerebbe, come altri che si stanno proponendo. L'importante è che scegliamo in fretta, prima dell'estate». Il vicepremier Matteo Salvini promuove il nome dell'ex presidente di Assolombarda spuntato nelle ultime settimane nella rosa dei papabili, e secondo i rumors l'ipotesi sarebbe nata proprio in area Lega. Un nome forte, competitivo, e un profilo civico come piace a Forza Italia che in tutte le sedi e in tutte le salse sostiene da oltre un anno che per vincere a Milano e allargare la coalizione (ad Azione e delusi del Pd) serve «un profilo slegato dai partiti».🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Toto nomi, ora Salvini promuove Spada

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