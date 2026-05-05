A Torre Annunziata, questa mattina, sono iniziate le operazioni di demolizione di Palazzo Fienga, un edificio considerato un simbolo storico del clan camorristico dei Gionta. Le ruspe hanno preso posizione nel centro cittadino, mentre i lavori procedono per rimuovere il fortino che da tempo rappresentava un punto di riferimento per le attività criminali del gruppo. L’intervento segue decisioni delle autorità per contrastare la presenza della criminalità organizzata nella zona.

Questa mattina a Torre Annunziata in provincia di Napoli, ruspe in funzione per l’ abbattimento di Palazzo Fienga, storico fortino del clan camorristico dei Gionta. Alla cerimonia di avvio dei lavori di demolizione sono intervenuti il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo, la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo, e il sindaco della Città Metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi, accolti dal prefetto di Napoli Michele di Bari. La piazza che nascerà al posto dell’edificio, confiscato dal 2015, potrebbe essere intitolata a Giancarlo Siani, giovane giornalista de Il Mattino ucciso nel 1985 proprio per le sue inchieste sulla malavita in provincia di Napoli.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torre Annunziata, da “Fortapasc” a piazza Siani: al via l’abbattimento del fortino del clan Gionta

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