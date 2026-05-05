Torna il bike sharing a Como | gratis per due mesi già 200 utilizzi nel primo weekend

A Como riprende il servizio di bike sharing, offrendo un’ampia flotta di biciclette e un’opzione gratuita per i primi due mesi. Nel primo weekend sono stati registrati circa 200 utilizzi. L’iniziativa mira a favorire spostamenti più sostenibili sia per i residenti che per i visitatori, incentivando l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto.

Riparte il servizio di bike sharing a Como, con una nuova flotta di biciclette e un’offerta pensata per spingere cittadini e turisti a muoversi in modo più sostenibile. A rilanciare il servizio è Spazio Visibile, che ha messo a disposizione 85 biciclette distribuite in 17 stazioni sparse sul.🔗 Leggi su Quicomo.it

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