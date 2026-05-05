Torino Juventus Under 15 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Da juventusnews24.com 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’andata degli ottavi di finale del campionato Under 15 202526 si gioca la partita tra le squadre di Torino e Juventus. La cronaca si concentra sulla sintesi dell’incontro, con dettagli su moviola, tabellino e risultato finale. La partita si svolge in diretta, fornendo aggiornamenti sui momenti salienti e le azioni più importanti durante il match.

di Fabio Zaccaria Torino Juventus Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato al Robaldo di Torino) – La Juventus Under 15, dopo aver raggiunto il terzo posto nel girone, affronta il Torino nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale di campionato: segue LIVE il match. Torino Juventus Under 15: 0-0 sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 15:00 Migliore in campo Juve:. Torino Juventus Under 15 0-0: risultato e tabellino. Reti: Torino Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Juventus Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: .🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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