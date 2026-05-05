Torino Juventus Under 15 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Nell’andata degli ottavi di finale del campionato Under 15 202526 si gioca la partita tra le squadre di Torino e Juventus. La cronaca si concentra sulla sintesi dell’incontro, con dettagli su moviola, tabellino e risultato finale. La partita si svolge in diretta, fornendo aggiornamenti sui momenti salienti e le azioni più importanti durante il match.

di Fabio Zaccaria Torino Juventus Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato al Robaldo di Torino) – La Juventus Under 15, dopo aver raggiunto il terzo posto nel girone, affronta il Torino nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale di campionato: segue LIVE il match. Torino Juventus Under 15: 0-0 sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 15:00 Migliore in campo Juve:. Torino Juventus Under 15 0-0: risultato e tabellino. Reti: Torino Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Juventus Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: .🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Notizie correlate Leggi anche: Torino Juventus Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Gallery | Under 16 | Juventus-Torino; Tabellino partita Torino U20 vs Juventus U20; Under 16 Serie A e B, Juventus padrona del derby: 2-0 al Torino nell’andata degli ottavi; Il primo derby che vale il sogno Scudetto è della Juve, al Torino servirà un'impresa nel ritorno. Torino, la giornata: derby della Mole nei playoff Under-15Matchday per l'Under 15. Nella giornata di oggi, martedì 5 maggio, la formazione granata affronterà i pari età della Juventus nella gara d'andata dei playoff scudetto. La squadra di Catto vuole provar ... toronews.net juventus torino under 16Juventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Le pagelle ai protagonisti di #JUVENTUS #UNDER16 #Torino: festa bianconera nel derby della Mole Bianconeri dominanti, volano ai quarti dove incroceranno una fra Empoli e Cesena I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook La #JUVENTUS #UNDER16 elimina il #Torino e vola ai quarti I voti ai protagonisti del match x.com