Amici nuovo appuntamento domenica 15 febbraio su Canale 5

Il talent show Amici torna su Canale 5 domenica 15 febbraio alle 14.00, perché Maria De Filippi ha deciso di riprendere le registrazioni dopo aver annunciato una pausa. La trasmissione, che da anni conquista il pubblico con le sue sfide di canto e ballo, si prepara a proporre nuove esibizioni e talenti emergenti. Gli spettatori possono aspettarsi un pomeriggio ricco di emozioni e sorprese, mentre i concorrenti si preparano a mostrare il loro talento sul palco.

Domenica 15 febbraio alle ore 14.00 su Canale 5 torna l'appuntamento con Amici, il talent show guidato da Maria De Filippi che continua a essere uno dei programmi più seguiti del pomeriggio televisivo. La corsa verso il Serale entra nel vivo e ogni esibizione diventa decisiva. La tensione cresce, così come la voglia degli allievi di dimostrare il proprio valore davanti ai professori e agli ospiti in studio. Diciotto allievi in corsa per il Serale. Attualmente sono 18 i banchi ancora occupati nella scuola. Dieci cantanti e otto ballerini si contendono l'accesso alla fase finale del programma, tra sfide, giudizi e classifiche che possono cambiare gli equilibri da una puntata all'altra.