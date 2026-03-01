Torino Juventus Under 15 1-1 LIVE | aumenta il pressing la squadra di Pecorari

Nella partita valida per la ventesima giornata del campionato 202526, la squadra di Pecorari ha affrontato la Juventus Under 15 a Torino. Al termine dei novanta minuti, il risultato finale è stato di 1-1, con la squadra di casa che ha aumentato il pressing nel corso della ripresa. La cronaca del match include analisi delle azioni salienti, moviola e il tabellino completo.

Rinnovo Vlahovic, c’è una nuova strategia alla Continassa: stipendio e bonus alla firma, cifre e dettagli della proposta della Juve Celik Juventus, il turco stasera sfiderà il suo futuro? Il piano dei bianconeri in vista dell’estate e i possibili scenari Koopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenze Restes Juve, il classe 2005 è nella lista di Comolli per la porta. Le ultimissime sulla possibile trattativa con il Tolosa Carnesecchi Juventus, il portiere dell’Atalanta è uno dei candidati in caso di addio di Di Gregorio: la posizione dei bianconeri su di lui Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 15 1-1 LIVE: aumenta il pressing la squadra di Pecorari Juventus Sampdoria Under 15 LIVE: le scelte di Pecorari. Galavotti titolare, davanti il duo Albanese-PaesantiPalestra Juve: il terzino piace molto ai bianconeri, ma la concorrenza è fittissima. Leggi anche: Juventus Sampdoria Under 15 1-0 LIVE: altro cambio per Pecorari. Nobile sostituisce Laganà Altri aggiornamenti su Torino Juventus Under Temi più discussi: U20 | Dove vedere Torino-Juventus; Tabellino partita Juventus vs Torino; Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche; U20 | Torino-Juventus | Le formazioni ufficiali. Torino Juventus Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaTorino Juventus Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under ... juventusnews24.com Il derby della Mole LIVE! Under 15, Torino-Juventus 0-1Seguite con noi il derby della Mole, categoria Under 15. In campo i torelli di Catto ... msn.com A.C. Perugia Settore Giovanile. The xx · Intro. Il #Vivaio va al Nord Fine settimana di #TestMatch ospiti di Juventus, Torino Football Club e Modena F.C. Per l’occasione saranno impegnati tutti i ragazzi dall’Under 14 all’Under 10 #QuestioneDiFamig - facebook.com facebook Juventus Giovanili (@JuveGiovanili) x.com