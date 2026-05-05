Torino Juventus Under 15 2-1 LIVE | Allara beffa Brigante bianconeri avanti a fine primo tempo!

Nel match degli ottavi di finale del campionato Under 15 202526, la Juventus ha battuto il Torino 2-1. Allara ha segnato il gol decisivo, superando Brigante, con i bianconeri in vantaggio già alla fine del primo tempo. La partita è stata seguita in diretta, con una sintesi dettagliata degli episodi principali, le decisioni della moviola e il tabellino completo.

di Fabio Zaccaria Torino Juventus Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato al Robaldo di Torino) – La Juventus Under 15, dopo aver raggiunto il terzo posto nel girone, affronta il Torino nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale di campionato: segue LIVE il match. Torino Juventus Under 15: 2-1 sintesi e moviola. 41? FINE PRIMO TEMPO 40? GOL DELLA JUVE- Punizione di Laruccia smanacciata male da Brigante, Allara in spaccata volante infila in rete: gran gol del centrale che porta i bianconeri in vantaggio a fine primo tempo...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 15 2-1 LIVE: Allara beffa Brigante, bianconeri avanti a fine primo tempo! Notizie correlate Torino Juventus Under 16 0-1 LIVE: fine primo tempo, bianconeri in vantaggioTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Juventus Carrarese Under 15 3-0 LIVE: fine primo tempo, triplo vantaggio per i bianconeridi Fabio ZaccariaJuventus Carrarese Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Gallery | Under 16 | Juventus-Torino; Tabellino partita Torino U20 vs Juventus U20; Under 16 Serie A e B, Juventus padrona del derby: 2-0 al Torino nell’andata degli ottavi; Torino, la giornata: derby della Mole nei playoff Under-15. Il derby della Mole LIVE! Under 15, Torino-JuventusSeguite qui con noi su Toro News la diretta testuale del derby della Mole Under 15: al Robaldo si gioca Torino-Juventus! toronews.net Torino Juventus Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaTorino Juventus Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Le pagelle ai protagonisti di #JUVENTUS #UNDER16 #Torino: festa bianconera nel derby della Mole Bianconeri dominanti, volano ai quarti dove incroceranno una fra Empoli e Cesena I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook La #JUVENTUS #UNDER16 elimina il #Torino e vola ai quarti I voti ai protagonisti del match x.com