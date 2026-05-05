Torino Juventus Under 15 1-1 LIVE | resiste l’equilibrio

Nella partita valida per gli ottavi di finale del campionato under 15, la squadra di Torino e quella di Juventus si sono affrontate sul campo con un risultato di 1-1. La gara ha visto entrambe le formazioni mantenere una buona intensità, senza che nessuna delle due riuscisse a prevalere sull’altra. La cronaca ha registrato alcune occasioni da rete da entrambe le parti, con il punteggio che si è mantenuto stabile fino al fischio finale.

Alisson Juve d’accordo su tutto ma. Ecco cosa manca ad oggi per l’accelerazione definitiva con il Liverpool Ake Juve, dall’Olanda confermano l’interesse bianconero: possibile duello con un’altra italiana per il difensore del City. Gli aggiornamenti Yildiz Real Madrid: Florentino Perez pronto ad andare all’assalto nel caso sfumasse la qualificazione Champions. Novità Brambilla: «L’obiettivo era passare il turno ma potevamo soffrire molto meno. Pianese? La priorità assoluta è recuperare energie» Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile. Non siamo state perfette, ma avviciniamo l’obiettivo Champions» Canzi: «Tre punti pesanti, abbiamo tenuto i nervi saldi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 15 1-1 LIVE: resiste l’equilibrio Notizie correlate Torino Juventus Under 15 1-1 LIVE: Partemi pareggia i conti!Rinnovo Vlahovic, c’è una nuova strategia alla Continassa: stipendio e bonus alla firma, cifre e dettagli della proposta della Juve Celik Juventus,... Torino Juventus Under 15 0-0 LIVE: si comincia al Robaldo!Celik Juventus, il turco stasera sfiderà il suo futuro? Il piano dei bianconeri in vista dell’estate e i possibili scenari Koopmeiners via dalla... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Gallery | Under 16 | Juventus-Torino; Tabellino partita Torino U20 vs Juventus U20; Under 16 Serie A e B, Juventus padrona del derby: 2-0 al Torino nell’andata degli ottavi; Torino, la giornata: derby della Mole nei playoff Under-15. Il derby della Mole LIVE! Under 15, Torino-JuventusSeguite qui con noi su Toro News la diretta testuale del derby della Mole Under 15: al Robaldo si gioca Torino-Juventus! toronews.net Torino Juventus Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaTorino Juventus Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Le pagelle ai protagonisti di #JUVENTUS #UNDER16 #Torino: festa bianconera nel derby della Mole Bianconeri dominanti, volano ai quarti dove incroceranno una fra Empoli e Cesena I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook La #JUVENTUS #UNDER16 elimina il #Torino e vola ai quarti I voti ai protagonisti del match x.com