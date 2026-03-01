Torino Juventus Under 15 0-0 LIVE | si comincia al Robaldo!

Al Robaldo si è disputata la partita tra Torino e Juventus Under 15, terminata con un risultato di 0-0. La gara, valida per la ventesima giornata del campionato 202526, è iniziata oggi e ha visto entrambe le squadre impegnate a cercare il gol senza successo. La cronaca live, insieme a sintesi e tabellino, racconta i momenti salienti del match.

Celik Juventus, il turco stasera sfiderà il suo futuro? Il piano dei bianconeri in vista dell’estate e i possibili scenari Koopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenze Restes Juve, il classe 2005 è nella lista di Comolli per la porta. Le ultimissime sulla possibile trattativa con il Tolosa Carnesecchi Juventus, il portiere dell’Atalanta è uno dei candidati in caso di addio di Di Gregorio: la posizione dei bianconeri su di lui Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 15 0-0 LIVE: si comincia al Robaldo! Juventus Genoa Under 15 0-0 LIVE: comincia la gara!Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Cesena Juventus Women 0-0 LIVE: si comincia al Manuzzi – VIDEOAndré Juventus, i bianconeri ci riprovano: in programma un nuovo assalto in estate, il Wolverhampton ha già fissato il prezzo Calciomercato Juve,... Altri aggiornamenti su Torino Juventus Under Temi più discussi: U20 | Dove vedere Torino-Juventus; Tabellino partita Juventus vs Torino; Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche; U20 | Torino-Juventus | Le formazioni ufficiali. Torino Juventus Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaTorino Juventus Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under ... juventusnews24.com Il derby della Mole LIVE! Under 15, Torino-JuventusPrimo dei due derby di giornata. Al Robaldo scende in campo l'Under 15 di Riccardo Catto. I granata affrontano la Juventus alle ore 11 con fame di vittoria. Il Toro arriva al derby dopo un periodo dov ... toronews.net A.C. Perugia Settore Giovanile. The xx · Intro. Il #Vivaio va al Nord Fine settimana di #TestMatch ospiti di Juventus, Torino Football Club e Modena F.C. Per l’occasione saranno impegnati tutti i ragazzi dall’Under 14 all’Under 10 #QuestioneDiFamig - facebook.com facebook