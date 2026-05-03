Juventus Torino Under 16 3-1 LIVE | Pamé segna subito gara in discesa

Nella partita valida per gli ottavi di finale del campionato Under 16 202526, la Juventus Under 16 ha battuto il Torino con un risultato di 3-1. Fin dall'inizio, il match si è messo subito bene per la squadra di casa grazie a un gol immediato. La cronaca della partita e il tabellino dettagliato sono disponibili per analizzare gli andamenti delle due squadre durante l'incontro.

di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver vinto l’andata per 2-0, ospita il Torino nella gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale del campionato. segue LIVE il match. Juventus Torino Under 16 3-1: sintesi e moviola. SECONDO TEMPO 45? FINE PRIMO TEMPO 42? FALLO DI BALBO – Difesa ancora da registrare per i bianconeri, Balbo stende Freguglia e regala una buona occasione al Torino 40? PUNIZIONE JUVE – Pioli sul pallone, cerca e trova...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Torino Under 16 3-1 LIVE: Pamé segna subito, gara in discesa Notizie correlate Torino Juventus Under 16 0-2 LIVE: Pamé raddoppia!Gatti Juve, il difensore prepara l’addio: la sua cessione sarebbe fondamentale per le casse bianconere. Torino Juventus Under 16 0-1 LIVE: Ghiotto per Pamé, vantaggio bianconerodi Fabio ZaccariaTorino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Under 16 Serie A e B, Juventus padrona del derby: 2-0 al Torino nell’andata degli ottavi; Torino-Juventus maggio 2026: biglietti in vendita; Under 16, Torino-Juventus 0-2: i granata si compattano, ma Pamè ha la meglio; Tabellino partita Bologna vs Torino. Juventus Torino Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Pagelle Torino Juventus Under 16: riscatto Pamé, Ghiotto in versione assistman, Deniz entra bene -VOTIPagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l'andata degli ottavi di finale del campionato 2025/26 ... juventusnews24.com La #JUVENTUS #UNDER16 ospita il #Torino per gli ottavi di ritorno Segui qui il live del match x.com 6º posto per le nostre Under 17 al torneo di Mappano in cui hanno partecipato Juventus Women, Torino FC, Accademia Torino, Atalanta, Genoa, Brescia e Ivrea. #anconawomen #chebelloè - facebook.com facebook