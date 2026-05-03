Juventus Torino Under 16 3-1 LIVE | Pamé segna subito gara in discesa

Da juventusnews24.com 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita valida per gli ottavi di finale del campionato Under 16 202526, la Juventus Under 16 ha battuto il Torino con un risultato di 3-1. Fin dall'inizio, il match si è messo subito bene per la squadra di casa grazie a un gol immediato. La cronaca della partita e il tabellino dettagliato sono disponibili per analizzare gli andamenti delle due squadre durante l'incontro.

di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver vinto l’andata per 2-0, ospita il Torino nella gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale del campionato. segue LIVE il match. Juventus Torino Under 16 3-1: sintesi e moviola. SECONDO TEMPO 45? FINE PRIMO TEMPO 42? FALLO DI BALBO – Difesa ancora da registrare per i bianconeri, Balbo stende Freguglia e regala una buona occasione al Torino 40? PUNIZIONE JUVE – Pioli sul pallone, cerca e trova...🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus torino under 16 3 1 live pam233 segna subito gara in discesa
© Juventusnews24.com - Juventus Torino Under 16 3-1 LIVE: Pamé segna subito, gara in discesa

Notizie correlate

Torino Juventus Under 16 0-2 LIVE: Pamé raddoppia!Gatti Juve, il difensore prepara l’addio: la sua cessione sarebbe fondamentale per le casse bianconere.

Torino Juventus Under 16 0-1 LIVE: Ghiotto per Pamé, vantaggio bianconerodi Fabio ZaccariaTorino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Under 16 Serie A e B, Juventus padrona del derby: 2-0 al Torino nell’andata degli ottavi; Torino-Juventus maggio 2026: biglietti in vendita; Under 16, Torino-Juventus 0-2: i granata si compattano, ma Pamè ha la meglio; Tabellino partita Bologna vs Torino.

juventus torino under juventus torino under 16Juventus Torino Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com

juventus torino under juventus torino under 16Pagelle Torino Juventus Under 16: riscatto Pamé, Ghiotto in versione assistman, Deniz entra bene -VOTIPagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l'andata degli ottavi di finale del campionato 2025/26 ... juventusnews24.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.