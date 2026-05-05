A maggio, Torino e Novara ospitano diversi eventi culturali tra presentazioni di libri e spettacoli musicali. Autori provenienti da vari paesi parteciperanno a incontri pubblici, mentre nel castello locale si terranno esposizioni che collegano i miti classici ai personaggi dei supereroi Marvel. La programmazione include anche concerti di jazz che coinvolgeranno artisti nazionali e internazionali, offrendo un panorama vario di iniziative culturali nel mese.

? Cosa scoprirai Chi sono gli autori internazionali che animeranno il calendario di maggio?. Come si collegano i supereroi Marvel ai miti classici del Castello?. Dove si terrà il book party all'aperto tra Torino e Novara?. Perché la biografia dei musicisti jazz diventa una chiave di lettura?.? In Breve Torino ospita Boualem Sansal, Irvine Welsh, Arturo Brachetti e Michela Marzano.. Nathacha Appanah e Isabella Hammad partecipano alla finale del Premio Strega Europeo.. Novara presenta quattro incontri jazz su Charlie Parker, Miles Davis, Coltrane e Dolphy.. Castello Visconteo ospita Valeria Parrella e Andrea Marcolongo sul tema supereroi.. Il Circolo dei lettori programma per maggio un ponte culturale tra Torino e Novara che unisce la letteratura internazionale, le note del jazz e l’universo dei supereroi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino e Novara: grandi autori e jazz nel calendario di maggio

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