Toni Nadal sul talento di Jodar | Scalerà le vette del ranking ATP
Toni Nadal ha commentato il talento emergente nel mondo del tennis, parlando di un giovane giocatore di nome Jodar. Secondo l'allenatore, il ragazzo possiede doti tecniche che lo avvicinano a campioni come Sinner e Alcaraz, e ritiene che possa salire rapidamente nel ranking ATP. Nadal ha spiegato come ha notato le qualità del giovane durante alcuni incontri, riconoscendo in lui un potenziale notevole.
? Cosa scoprirai Quali doti tecniche rendono Jodar simile a Sinner e Alcaraz?. Come ha fatto Toni Nadal a notare il talento del ragazzo?. Perché la difesa di Jodar rappresenta ancora il suo limite principale?. Quando il giovane tennista potrà sfidare i primi della classifica ATP?.? In Breve Toni Nadal ha osservato il giocatore durante le Next Gen ATP Finals in Arabia Saudita.. I progressi costanti sono stati segnalati dai preparatori della Rafa Nadal Academy da metà anno.. Il livello tecnico del tennista madrileno è cresciuto costantemente negli ultimi quattro mesi.. Il gioco di Jodar viene paragonato per capacità risolutiva ai modelli di Sinner e Alcaraz.🔗 Leggi su Ameve.eu
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