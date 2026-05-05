Toni Nadal ha commentato il talento emergente nel mondo del tennis, parlando di un giovane giocatore di nome Jodar. Secondo l'allenatore, il ragazzo possiede doti tecniche che lo avvicinano a campioni come Sinner e Alcaraz, e ritiene che possa salire rapidamente nel ranking ATP. Nadal ha spiegato come ha notato le qualità del giovane durante alcuni incontri, riconoscendo in lui un potenziale notevole.

? Cosa scoprirai Quali doti tecniche rendono Jodar simile a Sinner e Alcaraz?. Come ha fatto Toni Nadal a notare il talento del ragazzo?. Perché la difesa di Jodar rappresenta ancora il suo limite principale?. Quando il giovane tennista potrà sfidare i primi della classifica ATP?.? In Breve Toni Nadal ha osservato il giocatore durante le Next Gen ATP Finals in Arabia Saudita.. I progressi costanti sono stati segnalati dai preparatori della Rafa Nadal Academy da metà anno.. Il livello tecnico del tennista madrileno è cresciuto costantemente negli ultimi quattro mesi.. Il gioco di Jodar viene paragonato per capacità risolutiva ai modelli di Sinner e Alcaraz.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toni Nadal sul talento di Jodar: “Scalerà le vette del ranking ATP

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