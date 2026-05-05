Timothée Chalamet non ha partecipato al Met Gala insieme a Kylie Jenner, preferendo invece seguire la sua squadra del cuore. Durante l'evento al Museum of Metropolitan Arts, l'imprenditrice si è esibita sul red carpet, mentre l’attore era assente, scegliendo di essere altrove. La presenza di Jenner è stata molto fotografata, ma Chalamet è rimasto lontano dalla manifestazione.

Dall'esordio nel 2016 a oggi, Kylie Jenner è una presenza piuttosto fissa dell'evento, mentre Timothée Chalamet ha partecipato una sola volta al Met Gala, nel 2021, quando era co-presidente. Già nel 2025 aveva mostrato via social, e senza nessun rimpianto, di aver preferito rimanere a casa per seguire la partita dei Knicks contro i Celtics. Quest'anno, le sue Instagram Story lo mostrano in prima linea, a fare il tifo proprio accanto ai giocatori, ancora più coinvolto di prima. Dall'altra parte della città, Kylie Jenner ha sfilato sul red carpet del Met Gala e si è goduta la serata in compagnia della sorella, Kendall Jenner, e dell'amica Hailey Bieber, come mostrano le molte foto scattate al trio durante la serata.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Timothée Chalamet salta il Met Gala al fianco di Kylie Jenner per seguire (ancora) la sua squadra del cuore

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