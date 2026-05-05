The Kloser | il nuovo singolo è Ora che non si può

La band rock The Kloser ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ora che non si può, accompagnato dal videoclip ufficiale. La canzone è disponibile su diverse piattaforme di streaming e in digitale. Contestualmente all’uscita, è stato diffuso anche il video che la accompagna. La band ha annunciato sui propri canali social l’uscita del brano e del videoclip.

Cosa: Uscita del nuovo singolo Ora che non si può della rock band The Kloser, accompagnato dal videoclip ufficiale.. Dove e Quando: Disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming digitale e su YouTube a partire dal 24 aprile 2026.. Perché: Per immergersi in un’analisi lucida e cruda delle contraddizioni umane, esplorando a ritmo di rock quel sentimento universale e amaro che ci spinge a dare valore alle cose solo quando ormai le abbiamo perdute.. Il panorama musicale indipendente si arricchisce di un nuovo capitolo di profonda introspezione con il ritorno dei The Kloser, rock band che ha fatto dell’autenticità il proprio marchio di fabbrica.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - The Kloser: il nuovo singolo è Ora che non si può Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate “Misero fiore”, il nuovo singolo di Sanfi è un inno alla fragilità che non si arrendeFuori “Misero fiore” di Sanfi, su tutte le piattaforme digitali, distribuito da Virgin Music, parte di Universal Music Group, per mezzo di... Leggi anche: “Una donna non può”, dal 1° maggio il nuovo singolo di Francesca Michielin Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: I The Kloser tornano con Ora che non si può: un ritratto lucido delle contraddizioni umane; Tomora, quando la chimica diventa ottima musica; Lorenzo Pellegrini inching closer to Roma stay; Leeds closer to safety after easing past Wolves. I The Kloser tornano con Ora che non si può: un ritratto lucido delle contraddizioni umanepoliticamentecorretto.com - I The Kloser tornano con Ora che non si può: un ritratto lucido delle contraddizioni umane ... politicamentecorretto.com SOLO OUT IL NUOVO SINGOLO DEI THE KLOSERIl nuovo singolo di The Kloser, Solo, è finalmente disponibile su tutte le piattaforme digitali. Un brano rock intenso che racconta la consapevolezza del tempo che scorre e di come le persone ... politicamentecorretto.com Scudetto… loading… The dream is getting closer! Tell us… from which part of the world will you be watching Inter Malta Italy Somewhere else Forza Inter! #ScudettoLoading #ForzaInter #InterClub #Malta - facebook.com facebook