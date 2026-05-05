The IVS 2026 conference programme is now online

È stata pubblicata la programmazione completa della conferenza IVS 2026, che si terrà quest’anno. L’elenco degli interventi, le sessioni e i relatori è ora disponibile online. La conferenza si concentrerà sui temi principali dell’industria delle valvole e del controllo dei flussi, offrendo un’ampia panoramica sulle novità e le tecnologie emergenti. L’evento rappresenta un momento di confronto tra professionisti e addetti ai lavori del settore.

Discover the full agenda and explore the key topics, speakers, and sessions that will shape the future of the valve and flow control industry. Plan your visit, choose your sessions, and make the most of your IVS experience. Browse the complete schedule and session details. Register to each conference and save your place BergamoNews.🔗 Leggi su Bergamonews.it NASA holds press conference after Artemis II splashdown Notizie correlate IVS 2026 exhibitors list is now online!From leading international players to specialized manufacturers, IVS 2026 will bring together the key actors of the valve and flow control industry... Ivs 2026, sarà edizione record: settore delle valvole industriali in salute, Bergamo punta di diamante della leadership italianaBergamo è pronta a tornare la capitale delle valvole industriali: a poco più di un mese dalla sesta edizione dell’Industrial Valve Summit, in...