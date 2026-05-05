Una madre di Cesena si trova ad affrontare una sfida quotidiana legata alla malattia rara delle sue due gemelle. Ogni giorno si chiede se riuscirà a superare le difficoltà e ad assicurare un futuro alle sue figlie. La sua esperienza rivela come la forza e la determinazione di una madre siano fondamentali nel vivere con un problema di salute che coinvolge tutta la famiglia.

Cesena, 5 maggio 2026 – La forza di una madre ha un potere di resilienza e di connessione profonda che va ben oltre l’accudimento. Che dire altrimenti delle mamme che prima di ogni altro colgono le pur rare manifestazione di “qualcosa che non va” nei loro piccoli appena dopo la nascita? Quel “qualcosa” spesso è una malattia genetica rara, difficile da diagnosticare e spesso impossibile da curare in modo risolutivo. Non a caso sono definite le malattie “orfane di cura” benché colpiscano il 2 per cento dei nuovi nati. Si inserisce in questa casistica anche la condizione delle due gemelle di tre anni di Teresa Consalici, una madre che alla...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Teresa, 2 gemelle e una malattia rara: “Mi chiedo ogni giorno se ce la farò. Non è facile e il futuro ci spaventa”

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