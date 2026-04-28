Valentina Riccio e Antonio Panico, dopo aver ripreso la loro relazione alcuni mesi fa, hanno annunciato di aspettare un bambino. La coppia ha condiviso la notizia della gravidanza, spiegando che si tratta di una gravidanza fortemente desiderata. Recentemente, Valentina Riccio ha anche rivelato che le nozze sono state rimandate, senza specificare i motivi. La coppia è ora concentrata sull’arrivo del loro primo figlio.

Valentina Riccio e Antonio Panico dopo essere tornati insieme da qualche mese si preparano a diventare genitori, da poco hanno infatti annunciato la dolce attesa in preda alla gioia. Nei mesi scorsi si erano detti addio facendo quindi saltare il matrimonio, lui però è riuscito a farsi concedere un'altra possibilità. Intervistata da Talk About Gossip la Riccio ha rivelato che lei e il compagno avevano deciso di rimandare le nozze perché lui si era reso conto di aver fatto il passo più lungo della gamba ed era andato nel panico. In quel periodo discutevano tanto, le tensioni erano all'ordine del giorno e l'ex volto di Temptation Island non era pronto a compiere l'importante passo del matrimonio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Temptation Island, Valentina Riccio svela perché hanno rimandato le nozze: “Gravidanza fortemente cercata”

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