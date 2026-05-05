Teatro e inclusività due importanti progetti a cura di Nerval

Venerdì 8 maggio alle 11 si svolgerà a Ravenna, presso la sala Pier Paolo D’Attorre di Casa Melandri, una presentazione pubblica di due progetti promossi da Nerval Teatro. Si tratta di iniziative che affrontano il tema dell’inclusività attraverso il teatro, con particolare attenzione a un laboratorio dedicato al racconto e alle testimonianze sui temi della diversità. La giornata vedrà la partecipazione di rappresentanti dell’organizzazione e degli autori coinvolti nei progetti.

Venerdì 8 maggio, alle ore 11, presso la sala Pier Paolo D’Attorre di Casa Melandri (via Ponte Marino 2, Ravenna) si terrà la presentazione pubblica di due importanti progetti di Nerval Teatro: il Diario delle differenze, un laboratorio di racconto e testimonianza sul teatro, a cura di Lorenzo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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