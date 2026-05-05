Tagliaforbice l’insetto che trovi in casa ma non devi uccidere | ecco perché è utile all’ambiente

Con l’arrivo dell’autunno, molte persone si trovano a osservare in casa un insetto dal corpo allungato e con pinzette sulla coda, chiamato comunemente tagliaforbice o Forficula auricularia. Questo insetto, spesso considerato fastidioso, vive negli ambienti domestici e si nota soprattutto nelle ore serali. La sua presenza è frequente nelle abitazioni durante questa stagione, senza che sia necessario intervenire con metodi di eliminazione.