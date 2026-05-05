Tagliaforbice l’insetto che trovi in casa ma non devi uccidere | ecco perché è utile all’ambiente
Con l’arrivo dell’autunno, molte persone si trovano a osservare in casa un insetto dal corpo allungato e con pinzette sulla coda, chiamato comunemente tagliaforbice o Forficula auricularia. Questo insetto, spesso considerato fastidioso, vive negli ambienti domestici e si nota soprattutto nelle ore serali. La sua presenza è frequente nelle abitazioni durante questa stagione, senza che sia necessario intervenire con metodi di eliminazione.
Con l’arrivo dell’autunno, tra le mura domestiche può capitare di imbattersi in un piccolo insetto dal corpo allungato e dalle caratteristiche pinzette sulla coda: il tagliaforbice, conosciuto anche come forbicina o Forficula auricularia. Nonostante il suo aspetto poco rassicurante, questo.🔗 Leggi su Baritoday.it
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