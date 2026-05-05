Supplenze docenti 2026 | ultimo mese di lezione? Tanti gli interpelli per sostituire i colleghi

Nel corso dell'anno scolastico 202526, le supplenze per i docenti seguiranno le indicazioni stabilite dall'OM n. 882024. La procedura di interpello sarà attivata quando le graduatorie rimarranno senza più aspiranti disponibili ad accettare gli incarichi. Al momento, si parla di un possibile ultimo mese di lezione, con numerosi interpelli già avviati per coprire le assenze dei colleghi.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall’OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l’incarico proposto. L’interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. Il Ministero ha autorizzato le scuole ad acquisire la risposta ad un INTERPELLO MAD per supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria. NOTA N.B. Si consiglia di cliccare sul relativo link perché in questi giorni gli interpelli sono numerosi e le pagine degli Uffici Scolastici potrebbero essere aggiornate costantemente e non tutti gli avvisi potrebbero essere presenti in questa pagina.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Supplenze docenti 2026, interpelli per la sostituzione di colleghi assentiSupplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Supplenze docenti 2026/2027: anticipazioni nota operativa. Dal 16 luglio scelta delle sedi; Supplenze docenti 2026: nuovo algoritmo da GPS, domanda per le max 150 preferenze [LO SPECIALE]; Supplenze docenti 2026/2027: prime indicazioni operative e scelta sedi dal 16 luglio; Supplenze 2026/27: incontro al MIM sulla bozza di nota operativa. Domande dal 16 luglio.

Supplenze docenti 2026/27, quali effetti produce il cosiddetto bollettino zero sulla continuità didattica e sugli incarichi di sostegno?Nel question time del 23 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Antonio Antonazzo ... orizzontescuola.it

Supplenze 2026/27, GPS I fascia e conferma docenti sostegno: novità e scadenzeNella giornata del 29 aprile, si è svolto un incontro tra le organizzazioni sindacali e il Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla bozza di nota operativa relativa alle supplenze per l’a.s. 2026/ ... tecnicadellascuola.it

Supplenze docenti 2026: arriva la fase decisiva con le 150 preferenze e il nuovo algoritmo. Come funziona davvero il sistema e cosa rischi se sbagli Te lo spieghiamo in modo chiaro. Supplenze docenti 2026: nuovo algoritmo da GPS, domanda per le max 1 - facebook.com facebook

Supplenze docenti 2025/26: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 88/2024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'… x.com