Supplenze docenti 2026 interpelli per la sostituzione di colleghi assenti

Per l'anno scolastico 202526, è stata confermata la procedura di interpello per le supplenze docenti, come indicato nell'OM n. 882024. Gli interpelli verranno avviati quando le graduatorie saranno esaurite, ovvero quando non ci saranno più candidati disponibili ad accettare gli incarichi di sostituzione. Questa modalità si applica alla sostituzione di insegnanti assenti nelle scuole italiane.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici.