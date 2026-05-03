Supplenze 150 preferenze mini call veloce Nomine e sanzionI | così funzioneranno QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 4 maggio alle 14 | 30

Lunedì 4 maggio alle 14:30 si terrà un question time con un rappresentante sindacale, trasmesso in diretta. La discussione riguarderà le nuove procedure per le supplenze, tra cui le 150 preferenze e le chiamate rapide. La settimana scorsa è stata svolta un'informativa sindacale sulla circolare relativa alle supplenze, con focus su nomine e sanzioni. La circolare stabilisce le modalità operative per le nomine e le eventuali sanzioni applicabili.

Supplenze 150 preferenze e mini call veloce. Nella scorsa settimana si è tenuta l'informativa sindacale sulla circolare per le supplenze. Entrambe le procedure, come di consueto, si svolgeranno in estate. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Supplenze 150 preferenze, mini call veloce ed elenchi regionali: tutte le info utili. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Giovedì 30 aprile alle 15:15 Altri aggiornamenti Temi più discussi: Supplenze docenti 150 preferenze, domande dal 16 al 29 luglio. Mini call veloce dal 14 al 18 agosto. Ecco le novità per le procedure su posto comune e sostegno; Supplenze docenti 2026/2027: prime anticipazioni sulla nota operativa. Scelta delle sedi a partire dal 16 luglio; 150 preferenze Gps 2026 dal 16 al 29 luglio, mini call veloce dal 14 al 18 agosto: le date nella bozza di nota operativa; Supplenze docenti 2026/27: 150 preferenze dal 16 al 29 luglio, mini call veloce dal 14 al 18 agosto. Guida completa su posto comune e sostegno. Supplenze docenti 150 preferenze, domande dal 16 al 29 luglio. Mini call veloce dal 14 al 18 agosto. Ecco le novità per le procedure su posto comune e sostegnoInformativa al Ministero dell'Istruzione e del Merito sul documento he definisce criteri, modalità e tempistiche per il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2026/2027 ... orizzontescuola.it 150 preferenze Gps 2026 dal 16 al 29 luglio, mini call veloce dal 14 al 18 agosto: le date nella bozza di nota operativaIeri, 29 aprile, si è svolto un incontro tra le organizzazioni sindacali e il Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla bozza di nota operativa relativa alle supplenze per l’a.s. 2026/27. Ecco la n ... tecnicadellascuola.it Hai svolto supplenze nel 2025/2026, ma con un contratto inferiore al 30 giugno Allora oggi sei escluso dalla Carta del Docente. Non per il lavoro che fai. Ma per la durata del contratto. Una differenza che la Corte di Giustizia Europea ha già definito ing - facebook.com facebook