Supplenze 150 preferenze mini call veloce Nomine e sanzionI | così funzioneranno QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 4 maggio alle 14 | 30

Da orizzontescuola.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 4 maggio alle 14:30 si terrà un question time con un rappresentante sindacale, trasmesso in diretta. La discussione riguarderà le nuove procedure per le supplenze, tra cui le 150 preferenze e le chiamate rapide. La settimana scorsa è stata svolta un'informativa sindacale sulla circolare relativa alle supplenze, con focus su nomine e sanzioni. La circolare stabilisce le modalità operative per le nomine e le eventuali sanzioni applicabili.

Supplenze 150 preferenze e mini call veloce. Nella scorsa settimana si è tenuta l'informativa sindacale sulla circolare per le supplenze. Entrambe le procedure, come di consueto, si svolgeranno in estate. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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