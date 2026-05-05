Superbonus revocato È arrivata la sentenza | a chi sarà tolto

Una recente sentenza ha stabilito che il Superbonus viene revocato se non si realizza l’intervento di isolamento termico con cappotto. La decisione ha implicazioni dirette per chi aveva previsto di usufruire dell’agevolazione, imponendo limiti più stringenti ai requisiti necessari per accedere ai benefici fiscali. La sentenza si inserisce in un contesto di modifiche normative che hanno portato a discussioni e chiarimenti sulla validità delle pratiche edilizie relative al Superbonus.

Una sentenza destinata a fare scuola scuote il mondo del Superbonus: senza cappotto termico, l’agevolazione fiscale decade. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che interviene con una decisione destinata ad avere effetti su migliaia di pratiche edilizie. Il provvedimento – sentenza numero 15710 depositata il 6 marzo 2026 – segna un punto fermo nell’interpretazione della normativa sul bonus edilizio introdotto durante il governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto dal Movimento 5 Stelle. Al centro del caso c’è un’indagine che ha portato al sequestro preventivo di crediti d’imposta legati a lavori agevolati. Le verifiche della Guardia di Finanza hanno evidenziato irregolarità significative tra quanto dichiarato nei documenti e quanto effettivamente realizzato nei cantieri.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Superbonus revocato”. È arrivata la sentenza: a chi sarà tolto Notizie correlate Nessy Guerra è stata condannata per adulterio: arrivata la sentenza d’appello in EgittoNessy Guerra è stata condannata anche in appello per adulterio dopo la denuncia fatta dall'ex marito, Tamer Hamouda. Chiara Petrolini, la sentenza è arrivata: la decisione dei giudiciOre di attesa, un’aula carica di tensione e la sensazione, quasi fisica, che qualsiasi parola avrebbe pesato come un macigno. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Controlli Superbonus 2026: cosa sapere, come tutelarsi; Superbonus: l'assemblea può decidere che l'amministratore non firmi il contratto; Revoca giudiziale dell'amministratore solo con irregolarità gravi e concrete. Superbonus, senza cappotto termico la detrazione non spetta. La sentenzaLa Cassazione conferma: il cappotto termico è obbligatorio per il Superbonus. Chi dichiara lavori incompleti rischia il sequestro dei crediti e l'accusa di truffa aggravata. money.it Superbonus e general contractor: i nuovi limiti sulle spese detraibiliChiarimenti fiscali sul Superbonus: detraibili solo spese legate ai lavori, esclusi costi di coordinamento. Fondamentale distinguere ruolo dell’impresa e corretta documentazione per evitare contestazi ... edilizia.com Oggi attaccano il Superbonus, sperando che gli italiani abbiano perso la memoria, e vanno in tv a prenderli in giro! Bravo Michele Gubitosa - facebook.com facebook