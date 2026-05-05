Sulla Difesa i pasdaran dell’Europa fanno il gioco di Trump

In risposta alle tensioni internazionali, alcuni paesi europei hanno aumentato gli investimenti in difesa, sostenendo un incremento delle spese militari. Questa tendenza si inserisce in una strategia ritenuta dagli Stati Uniti come un passo verso l’autonomia, che include anche richieste di maggiori risorse per il settore armamentistico. Da quando è iniziata la presidenza Biden, questa dinamica si è intensificata, riproponendo l’attenzione sull’indipendenza dell’Europa in ambito difensivo.

L’autonomia strategica (più soldi per le armi) è una richiesta Usa. Dai tempi di Biden. Puntuale come a ogni crisi, scocca l’«ora dell’Europa». Nello stesso giorno Corriere della Sera e Repubblica impegnano i rispettivi editoriali per una chiamata alle armi - non del tutto figurata - all’insegna della riscossa del Vecchio continente. Secondo Ernesto Galli della Loggia, infatti, il pacifismo che impedisce alla nostra opinione pubblica di essere convintamente a favore del sostegno militare all’Ucraina deriva da «un sentimento di disprezzo di sé», una «perdita di fiducia in noi stessi»: «non ci sentiamo pronti alla minima audacia, più disposti a osare», preda di una «sindrome dell’inerte» che ci condanna alla sopravvivenza.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sulla Difesa i «pasdaran» dell’Europa fanno il gioco di Trump Iran-Occident : 40 ans de guerre secrète et de tensions Notizie correlate La mossa di Trump sulla Germania riaccende il dibattito sul futuro dell’Europa. Parla CamporiniIl ritiro annunciato da Trump di truppe dalla Germania, le incertezze sul dispiegamento di missili Tomahawk e le minacce rivolte anche a Italia e... Difesa degli stati e difesa dell’Europa, due facce della stessa medagliaIn un mondo in cui le relazioni internazionali sono tornate a misurarsi sul piano della forza, la capacità di deterrenza militare è una componente... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Crosetto in India, focus sulla cooperazione industriale nel settore della difesa VIDEO; Rivista Italiana Difesa - shownews - L’A-10 THUNDERBOLT II resterà in servizio con l’USAF fino al 2030; L’Europa corre rischi gravissimi. Gaiani a Visione TV; Gli hacker iraniani Hanzala beffano la Difesa Usa: violati i dati personali di 2.379 marines e funzionari. Ecco perché conviene ancora investire sulla difesa europea. Parla Fabien Roualdes (Tikehau Capital)Sei anni fa Tikehau Capital lanciava il primo fondo dedicato a difesa e aerospazio, in pieno tempo di Covid, quando le priorità sembravano altre. Ora che il comparto ha guadagnato centralità nei piani ... milanofinanza.it Zelensky: accordi decennali con i Paesi del Golfo sulla difesaUcraina, 28 mar. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia accordi decennali di cooperazione nel settore della difesa con alcuni Paesi del Golfo. In un briefing online, il leader ... notizie.tiscali.it Giorgetti: 'Estendere le deroghe del Patto sulla difesa anche al caro-energia'. Dombrovskis frena: 'Lavoriamo insieme ma meglio misure mirate' #ANSA - facebook.com facebook Giorgetti: 'Estendere le deroghe del Patto sulla difesa anche al caro-energia'. Dombrovskis frena: 'Lavoriamo insieme ma meglio misure mirate' #ANSA x.com