Difesa degli stati e difesa dell’Europa due facce della stessa medaglia

L’Europa si trova di fronte a due eventi che hanno riacceso il dibattito sulla propria sicurezza. Da un lato, l’invasione dell’Ucraina da parte di una potenza esterna, dall’altro, il ritorno di un ex presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. Questi episodi hanno portato l’attenzione sulla necessità di rinnovare le strategie di difesa continentale e di rafforzare le alleanze internazionali.

In un mondo in cui le relazioni internazionali sono tornate a misurarsi sul piano della forza, la capacità di deterrenza militare è una componente non rinunciabile. Come spostare la discussione sulla sicurezza dei 27 dall’utopia alla razionalità. Una guida ragionata Due choc, l’invasione dell’Ucraina e il ritorno di Trump alla Casa Bianca, hanno costretto l’Europa a sollevare il tappeto sotto il quale aveva nascosto per oltre settant’anni – dalla bocciatura della Comunità europea di Difesa (Ced) nel 1954 – il tema della propria sicurezza. La risposta europea alla guerra avviata da Putin è stata superiore alle aspettative, tanto per rapidità che per compattezza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

