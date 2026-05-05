Sul red carpet del Met Gala 2026, un attore ed ex-wrestler ha attirato l’attenzione indossando una gonna plissettata ispirata al lavalava polinesiano. Durante la serata, ha sfilato insieme alla moglie, tenendola per mano, mentre indossava un outfit couture. Le sue dichiarazioni sulla mascolinità sono state pubblicate poco prima dell’evento, sottolineando il suo punto di vista sul sostegno alle donne.

P er Dwayne Johnson la vera mascolinità è « sostenere le donne » e indossare gonne couture. L’attore ed ex-wrestler ha sfilato mano nella mano con la moglie, Lauren Hashian, sul red carpet del Met Gala 2026. Il suo look? Uno dei più discussi della serata: un tailcoat nero sartoriale abbinato a una gonna plissettata firmata Thom Browne. Una scelta ispirata dalle sue radici polinesiane: « Nella mia cultura la gonna è un segno di virilità. Gli uomini più mascolini, non che io sia uno di loro, indossano lavalava e gonne ». Una lezione di stile a tema Fashion is Art e una riflessione su come la moda può ridefinire identità, genere e cultura. MET Gala 2026, i beauty look.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sul red carpet del Met Gala 2026, l'attore ed ex-wrestler ha sfoggiato un gonna plissettata ispirata al "lavalava" polinesiano

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