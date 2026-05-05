Sul grande schermo dell’Arsenale ' Padrone e sotto' un documentario su lavoro disoccupazione e lotte sociali

Nell'Arsenale viene proiettato il documentario 'Padrone e sotto', che affronta temi legati al lavoro, alla disoccupazione e alle lotte sociali. La città di Napoli si distingue per una presenza costante di discussioni sulla “questione sociale”, considerata come un problema che persiste nel tempo. La violenza e la sofferenza, sia diretta sia indiretta, sono elementi che caratterizzano il dibattito pubblico locale.

“A Napoli la “questione sociale” è un tema onnipresente nel dibattito pubblico: come emergenza perpetua, violenza latente, sofferenza data e ricevuta. Nessuno si interroga sulle sue ragioni, non diventa mai una questione politica.” Questi i temi affrontati dal film documentario "Padrone e sotto".🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: L'assessore Magnacca: "Abruzzo in ripresa sul lavoro, disoccupazione sotto controllo" Il peso dell’IA sul futuro del lavoro, il prof Fuggetta: “La disoccupazione? Guardiamo alla storia”L'IA spazzerà via il lavoro o creerà nuove opportunità? In questa intervista a Fanpage. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Sul grande schermo dell’Arsenale Padrone e sotto, un documentario su lavoro, disoccupazione e lotte sociali.; Un gol decisivo di Alessandro Arena porta l’Arezzo in Serie B; Tramoni prof per un giorno, Non so quando rientrerò dall'infortunio, a fine carriera voglio aprire un bar in Corsica; Guarda ora! L’Atletico Madrid ospita l’Arsenal nella prima tappa delle semifinali dell’UCL, ecco il link dello streaming. Buon martedi, Arsenale - Castello - - facebook.com facebook #BiennaleArte2026 #InMinorKeys si arricchisce di due Progetti Speciali: all’Arsenale il #PadiglioneArtiApplicate, presentato da #LaBiennaleDiVenezia e il @V_and_A, esplorerà il rapporto complesso tra artefatti culturali, pratiche museali e convenzioni istituzi x.com