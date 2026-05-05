Studenti in caserma | il Bosco Lucarelli con i Carabinieri

Un gruppo di studenti del “Bosco Lucarelli” ha visitato la caserma dei Carabinieri in occasione di un’uscita educativa. La visita ha previsto un incontro con i militari e la scoperta delle attività di tutela della sicurezza pubblica e dell’ambiente. Durante l’iniziativa, i ragazzi hanno assistito a dimostrazioni pratiche e hanno posto domande sui compiti quotidiani dei Carabinieri. L’evento si è svolto nel rispetto delle normative di sicurezza e con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle forze dell’ordine.

Visita educativa alla Compagnia Carabinieri: gli studenti del “Bosco Lucarelli” scoprono legalità, sicurezza e tutela ambientale. Nell’ambito delle attività di promozione della cultura della legalità, la Compagnia Carabinieri ha accolto presso la propria sede gli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria dell’Istituto “Bosco Lucarelli”. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso educativo già avviato nei mesi precedenti, che ha visto il personale dell’Arma dei Carabinieri impegnato in incontri formativi svolti presso l’Istituto scolastico, durante i quali sono state affrontate tematiche connesse al rispetto delle regole, alla convivenza civile e alla prevenzione dei fenomeni di devianza giovanile.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Studenti in caserma: il Bosco Lucarelli con i Carabinieri Notizie correlate Studenti del “Bosco Lucarelli” in visita alla Compagnia Carabinieri: un percorso educativo sulla legalitàTempo di lettura: 2 minutiNell’ambito delle attività di promozione della cultura della legalità, la Compagnia Carabinieri ha accolto presso la... Gli studenti ospiti della Caserma dei Carabinieri per capire come operano, l'equipaggiamento e la centrale"Educare alla legalità attraverso il contatto umano resta, per l’Arma dei Carabinieri, una priorità assoluta per costruire una società più... Contenuti utili per approfondire Studenti del Bosco Lucarelli in visita alla Compagnia Carabinieri: un percorso educativo sulla legalitàNell’ambito delle attività di promozione della cultura della legalità, la Compagnia Carabinieri ha accolto presso la propria sede gli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria dell’Istituto ... ntr24.tv Innovazione didattica: l’I.C. Bosco Lucarelli ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Scuola e-Twinning 2026/27Successo per l’I.C.Bosco Lucarelli di Benevento nel campo dell’internazionalizzazione. L’istituto, infatti, è stato insignito del prestigioso riconoscimento di Scuola e-Twinning 2026-2027. La scuola ... ntr24.tv