A partire da giugno, il settore televisivo italiano si prepara a un cambiamento significativo con la sospensione di due figure di rilievo. Rai e Mediaset hanno deciso di interrompere le collaborazioni con Scotti e De Martino, segnando un punto di svolta nelle programmazioni estive. La decisione coinvolge due tra i nomi più noti, e l’effetto sarà visibile nelle prossime settimane sui palinsesti televisivi nazionali.

Il panorama televisivo italiano si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione estiva a partire dal prossimo giugno. Secondo quanto riportato dai recenti listini di Mediaset Publitalia e dalle programmazioni della rete ammiraglia Rai, il lungo braccio di ferro che ha caratterizzato l’access prime time durante tutta la stagione sta per prendersi una pausa fisiologica. Il riposo dei campioni dell’access prime time. Gerry Scotti e Stefano De Martino, i due pesi massimi del preserale e della fascia post-telegiornale, saluteranno il loro affezionato pubblico il 27 giugno 2026. Questa data segna il confine netto tra la programmazione primaverile e quella dei palinsesti caldi, portando con sé una staffetta di conduttori e format che promette di mantenere alta la tensione competitiva tra Canale 5 e Rai 1.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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“Stop a Scotti e De Martino” Rai e Mediaset, è arrivata la decisione: cosa succede #stefanodemartino

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