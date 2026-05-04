Stefano De Martino scritta offensiva sulla sua auto | lui ha cercato di coprirla

Da bollicinevip.com 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Qualcuno ha scritto una frase offensiva sulla vettura di Stefano De Martino, che ha cercato di coprirla. L'episodio si è verificato alcuni giorni fa, causando disagio all'artista. De Martino, molto seguito, ha scoperto il danno e ha provato a nasconderlo con le stesse precauzioni. La scritta incisa sulla macchina ha attirato l'attenzione e ha suscitato reazioni tra i suoi fan e i suoi detrattori.

Amara sorpresa per Stefano De Martino, gli hanno danneggiato l’auto incidendo una frase offensiva. Stefano De Martino   è sempre più amato e seguito ma nemmeno gli haters gli risparmiano le loro attenzioni, nei giorni scorsi infatti ha dovuto fare i conti con un’amara sorpresa. Qualcuno ha danneggiato la sua auto a Milano facendogli trovare una delle fiancate graffiate, oggi a La volta buona il direttore del settimanale Nuovo ha svelato: “In realtà non sono geroglifici, non serve l’egittologo per decifrare il tutto. C’era scritta una brutta parola, una cosa volgare, una cosa offensiva molto chiara”. E ancora: “Un testimone sul posto ci ha detto che è stato proprio lo stesso conduttore a fare altri segni sulla fiancata, per rendere quella cosa illeggibile, il meno visibile possibile.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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