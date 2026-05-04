Stefano De Martino scritta offensiva sulla sua auto | lui ha cercato di coprirla

Qualcuno ha scritto una frase offensiva sulla vettura di Stefano De Martino, che ha cercato di coprirla. L'episodio si è verificato alcuni giorni fa, causando disagio all'artista. De Martino, molto seguito, ha scoperto il danno e ha provato a nasconderlo con le stesse precauzioni. La scritta incisa sulla macchina ha attirato l'attenzione e ha suscitato reazioni tra i suoi fan e i suoi detrattori.

Amara sorpresa per Stefano De Martino, gli hanno danneggiato l’auto incidendo una frase offensiva. Stefano De Martino è sempre più amato e seguito ma nemmeno gli haters gli risparmiano le loro attenzioni, nei giorni scorsi infatti ha dovuto fare i conti con un’amara sorpresa. Qualcuno ha danneggiato la sua auto a Milano facendogli trovare una delle fiancate graffiate, oggi a La volta buona il direttore del settimanale Nuovo ha svelato: “In realtà non sono geroglifici, non serve l’egittologo per decifrare il tutto. C’era scritta una brutta parola, una cosa volgare, una cosa offensiva molto chiara”. E ancora: “Un testimone sul posto ci ha detto che è stato proprio lo stesso conduttore a fare altri segni sulla fiancata, per rendere quella cosa illeggibile, il meno visibile possibile.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Stefano De Martino SPARITO dopo Festival di Sanremo 2027 La verità shock sulla sua nuova vita!

Notizie correlate

Stefano De Martino: sorpresa amara, la sua auto vandalizzataLe sorprese brutte per Stefano De Martino continuano a non smettere: la sua auto è stata vandalizzata con graffi indecifrabili Brutta sorpresa...

“Co-conduttrice con lui”. Stefano De Martino e Sanremo 2027, già voci sulla famosaIl Festival di Sanremo del 2027, che sarà guidato da Stefano De Martino, inizia già a prendere forma e, secondo le prime indiscrezioni, si prepara a...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: De Martino sotto attacco, vandalizzata la sua auto: il messaggio (inquietante) sulla portiera; Affari Tuoi, Stefano De Martino annuncia il nuovo tatuaggio e prende in giro Gerry Scotti; Stefano De Martino, raid vandalico contro l'auto: sulla fiancata un messaggio misterioso; Stefano De Martino nel mirini dei Vandali: auto rigata e scritte sulla carrozzeria.

Auto di Stefano De Martino vandalizzata: cosa è stato trovato sulla portieraStefano De Martino ha scoperto dei graffi con un messaggio offensivo sulla sua auto; un testimone racconta che il conduttore ha provato a rendere il segno meno leggibile ... notizie.it

Stefano De Martino ritrova l’auto sfregiata: ecco il messaggio dei vandaliStefano De Martino ritrova l’auto sfregiata con un messaggio inciso dai vandali: cosa è successo, i dettagli dell’episodio e perché il contenuto resta un mistero. rds.it

C’è una domanda che tutti si pongono: come sarà il Sanremo targato Stefano De Martino Elegante, moderno o rivoluzionario - facebook.com facebook