Le squadre italiane non parteciperanno al Mondiale per Club di volley, dopo aver perso le semifinali della Champions League 2026. Conegliano e Scandicci sono state eliminate durante le fasi finali della competizione europea. La manifestazione viene considerata inutile da alcuni commentatori locali, soprattutto dopo l’esclusione delle rappresentanti italiane. La qualificazione alle finali mondiali rimarrà quindi a squadre di altri paesi.

Conegliano e Scandicci hanno perso le semifinali della Champions League 2026 di volley femminile: le Pantere sono crollate al cospetto del VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti (che ha poi alzato al cielo il trofeo) dopo essere state in vantaggio per 2-0 e 22-18, mentre le toscane hanno perso al tie-break contro l’Eczacibasi Istanbul. Il doppio ko rimediato nella metropoli turca con le padrone di casa non ha reso possibile un replay dell’atto conclusivo tutto tricolore disputato dodici mesi fa e ha portato a una diretta conseguenza: non ci saranno squadre italiane al Mondiale per Club, che si disputerà a dicembre in una località ancora da definire.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Squadre italiane non qualificate al Mondiale per Club di volley. “Manifestazione inutile”: Conegliano accoglie non favore

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