Spunta una grana per la Figc Malagò forse è ineleggibile | il caso

La Federazione italiana calcio si trova al centro di una questione legale riguardante la possibile ineleggibilità di un ex presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. La vicenda riguarda una procedura giudiziaria che potrebbe influenzare la sua candidatura o la sua posizione all’interno dell’organizzazione. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma la questione sta attirando l’attenzione di diversi attori coinvolti nel mondo sportivo e legale.

L'ultimo assalto della politica al calcio. L'ex presidente del Coni Giovanni Malagò potrebbe essere ineleggibile: l'ipotesi nasce in base all'istituto del cooling off period o pantouflage, la norma del cosiddetto «raffreddamento temporale» di chi è stato presidente di un ente vigilante e dunque non potrebbe immediatamente diventare responsabile di una controllata. Argomento spinoso. Gli uffici legali sono già al lavoro per capire se ci siano o meno i presupposti per un'eventuale candidatura, ma servirà il parere dell'Anac o dell'Antitrust per fare definitivamente chiarezza. Il presidente della Figc riveste un ruolo di pubblica responsabilità, sebbene la natura giuridica della federazione sia di diritto privato, la Federcalcio riceve finanziamenti pubblici dallo Stato.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Spunta una grana per la Figc. Malagò forse è ineleggibile: il caso Notizie correlate Leggi anche: FIGC, corsa alla presidenza: Malagò in pole, ma spunta anche Abete Caso FIGC: Malagò invocato per la presidenza, il calcio italiano cerca la svoltaL’ombra di Giovanni Malagò si staglia prepotente sul futuro della FIGC, indicata come l’unico approdo possibile per la rifondazione del calcio... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Marina Berlusconi contro Giorgia Meloni, il caso Minetti accende il derby tra le primedonne del centrodestra; Vergine oggi tra colpi di scena, opportunità a sorpresa e soldi da fiutare: cosa ti combinano davvero le stelle? (27 aprile 2026); Calciomercato Juventus Nico Gonzalez | all’Atlético Madrid piace ma non troppo. Figc, spunta una grana per la presidenza: Malagò forse è ineleggibileL’ultimo assalto della politica al calcio. L’ex presidente del Coni Giovanni Malagò potrebbe essere ineleggibile: l’ipotesi ... iltempo.it #Napoli, futuro in bilico per #DeBruyne: spunta l’ipotesi #MLS - facebook.com facebook Calciomercato #Juve: spunta #Reijnders! #Spalletti chiama #BernardoSilva, #Alisson di corsa x.com