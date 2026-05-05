Sotto il segno della luna | tornano le passeggiate notturne del Cai
Sotto il riflesso argentato della luna, la Sezione "Mario Lombardini" del Club Alpino Italiano di Forlì invita a riscoprire il fascino dei sentieri locali attraverso l'attesa rassegna "CAI by Night" per il mese di maggio 2026. Questa iniziativa, curata dalla Commissione Escursionismo, propone un.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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In Sardegna vivono due animali rimasti identici da 250 milioni di anni. Non una specie simile ai fossili. Non un "discendente". Proprio loro: carapace, occhi, forma — uguali agli esemplari del Triassico sotto vetro nei musei. Si trovano nella Giara di Gesturi, un a - facebook.com facebook