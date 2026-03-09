A Cesenatico tornano le passeggiate in compagnia dei levrieri

A Cesenatico si svolge nuovamente la passeggiata dedicata agli adottanti e ai levrieri del Gaci, l’associazione italiana che si occupa del recupero e dell’adozione di greyhounds irlandesi, galgos e podencos spagnoli. L’evento si ripete ogni primavera, coinvolgendo cittadini e appassionati che camminano insieme ai cani recuperati dall’associazione. La passeggiata rappresenta un appuntamento annuale nel calendario locale.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Si rinnova l'appuntamento primaverile con la passeggiata a Cesenatico degli adottanti e i loro levrieri del Gaci (Greyhound adopt center Italy), la prima associazione che in Italia si è occupata dello sfruttamento dei levrieri greyhounds dall’Irlanda e dei galgos e dei podencos dalla Spagna.La passeggiata, in programma per domenica 29 marzo, si svolgerà passando (salvo deviazioni al momento) per il Parco Bernhard e Helene proseguendo per viale Carlo Matteucci, via Marino Moretti fino ad attraversare il Porto Canale per poi percorrere corso Giuseppe Garibaldi, piazza Ciceruacchio, viale Anita Garibaldi, piazza Cavallotti, via Giosuè Carducci, viale Porto, viale Lungomare Levante verso il faro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Cesenatico, le bancarelle tornano a popolare il centro storico: per le festività mercatini di prodotti tipici e artigianatoA Cesenatico il Natale si accende con un’atmosfera magica che investe il Porto Canale e tutte le piazze circostanti. Il Consiglio di Stato dà ragione all’Enci: la pista per le gare dei levrieri a Maserada sul Piave è legittimaIl Consiglio di Stato dà ragione all'Enci per la pista per le gare da corsa dei levrieri in provincia di Treviso. Tutto quello che riguarda Cesenatico tornano Discussioni sull' argomento Torna ’Attraverso Cesenatico’. Attesi migliaia di appassionati; Attraverso Cesenatico 2026, torna la gara podistica; Cesenatico, in biblioteca torna La notte dei pupazzi; Tre giorni tra testimonianze, confronto e preghiera: oltre 450 universitari di Comunione e Liberazione a Cesenatico. I no vax tornano a Cesenatico e se la prendono con la ZtlI no vax, o meglio il gruppo della doppia V, torna a lasciare il segno a Cesenatico. Nulla a che vedere con le scritte a bomboletta con cui avevano deturpato il muro del cimitero comunale. Si tratta d ... livingcesenatico.it Cesenatico, sabato torna "La notte dei pupazzi": i peluche dormono in biblioteca - facebook.com facebook