Sondrio chiude via Gavazzeni per lavori | ecco come cambia la viabilità in città

A partire da oggi e fino al 29 maggio 2026, via Gavazzeni a Sondrio sarà chiusa al traffico per lavori di manutenzione e riqualificazione. Durante questo periodo, si effettueranno interventi di rifacimento dei sottoservizi e di ripavimentazione con porfido. La chiusura temporanea influenzerà la viabilità nel centro della città, con modifiche alle strade e alle direttrici di passaggio nelle vicinanze.

Per consentire l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale della via Gavazzeni, nel dettaglio i lavori lavori di rifacimento dei sottoservizi e di ripavimentazione in porfido, da oggi, martedì 5, a venerdì 29 maggio 2026, verranno istituite temporanee.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Sondrio, al via i lavori in via Gavazzeni: strada chiusa da lunedìPartiranno lunedì 4 maggio a Sondrio i lavori di riqualificazione di via Gavazzeni, nel tratto compreso tra le vie Caimi e Alessi: il cantiere... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Sondrio, chiude via Gavazzeni per lavori: ecco come cambia la viabilità in città; Modifiche alla viabilità a Sondrio: chiusura di via Gavazzeni dal 5 al 29 maggio 2026; Via Gavazzeni, si apre il cantiere. Verrà rifatta con 180mila euro; Lavori in corso, via Gavazzeni chiusa fino al 29 maggio. Via Gavazzeni, si apre il cantiere. Verrà rifatta con 180mila euroEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Il Sesto Cerchio a Sondrio: progetto Igloo al Teatro Sociale il 6 maggio 2026 #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook Inaugurata la Stanza del sollievo al Pronto soccorso di Sondrio x.com