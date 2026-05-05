Un nuovo tipo di sensore invisibile integrato in una cornice Ikea promette di funzionare fino a sette anni senza sostituzioni. Questo dispositivo utilizza componenti hardware specifici che consentono di prolungare drasticamente la durata della batteria rispetto ai tradizionali sensori intelligenti. La tecnologia sfruttata permette di mantenere nascosto l’apparato, offrendo funzionalità smart senza alterare l’aspetto estetico dell’oggetto.

? Cosa scoprirai Come può un oggetto Ikea nascondere un sensore intelligente?. Quali componenti hardware permettono di raggiungere 7 anni di autonomia?. Perché i microcontrollori standard consumano troppa energia in modalità sleep?. Come cambierà il design dei dispositivi smart se la tecnologia diventerà invisibile?.? In Breve Il chip Seeed Studio XIAO nRF52840 consuma solo 9,15 microampere in modalità sleep.. Il sensore SHT41 richiede circa un microampere durante la fase di funzionamento run.. L'uso di ESP32-C6 e ESP32-H2 mostrava consumi tra 70 e 121 microampere.. L'integrazione hardware risponde alla necessità di design minimalista per arredamenti domestici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Smart home invisibile: il sensore in una cornice Ikea dura 7 anni

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