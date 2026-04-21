Smart Home | Samsung e IKEA abbattono i costi con 25 nuovi prodotti

Samsung e IKEA hanno annunciato una collaborazione che prevede l’introduzione di venticinque nuovi dispositivi svedesi integrati nella piattaforma SmartThings. L’obiettivo è offrire soluzioni di domotica più accessibili, combinando tecnologia e design a prezzi competitivi. I prodotti saranno disponibili nel mercato domestico e potranno essere gestiti tramite l’app dedicata, con l’intenzione di ampliare la gamma di dispositivi smart per le case di tutti i giorni.

Samsung e IKEA hanno stretto una collaborazione strategica per potenziare la domotica domestica economica grazie all’integrazione di venticinque nuovi prodotti svedesi nella piattaforma SmartThings. L’aggiornamento punta a risolvere i problemi di compatibilità che spesso frenano gli utenti, sfruttando lo standard tecnologico Matter-over-Thread. Addio ai bridge intermedi: la semplificazione hardware arriva nelle case. Gestire una casa intelligente è stato finora un percorso a ostacoli di costi nascosti e configurazioni complesse. Prima di questo annuncio, chi desiderava far dialogare l’ecosistema Samsung con i dispositivi IKEA si scontrava spesso con la necessità di acquistare ulteriori hub intermedi, un passaggio che molti consumatori preferivano evitare per non complicare l’infrastruttura o gonfiare il budget.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Smart Home: Samsung e IKEA abbattono i costi con 25 nuovi prodotti Notizie correlate Matter smart home: IKEA introduce nuove problematiche tecnologiche nel mondo della casa intelligenteQuando si parla di casa intelligente, il nome IKEA sembra ormai sinonimo di accesso alla tecnologia per tutti, grazie a un’offerta di dispositivi... Google home fatica con i pulsanti e ikea conferma problemi di connettività matterQuesto testo analizza la situazione attuale della connettività Matter nei dispositivi smart di IKEA, con particolare attenzione alle difficoltà di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Samsung migliora SmartThings: più sicurezza e controllo in casa; Bixby diventa più intelligente: l’assistente Samsung diventa un agente che capisce e agisce; Samsung aggiorna SmartThings: più attenzione alla famiglia tra IA, sicurezza e assistenza quotidiana; 25 dispositivi IKEA ora funzionano con Samsung SmartThings senza l'hub IKEA. Samsung migliora SmartThings: più sicurezza e controllo in casaSamsung aggiorna SmartThings introducendo nuove funzionalità basate su intelligenza artificiale, tra cui Care on Call, monitoraggio ambientale e strumenti avanzati per la sicurezza domestica ... hdblog.it Smart home: Samsung accelera con SmartThings e 410 milioni di utentiLa vicepresidente esecutivo e responsabile del team Multi-Device Experience del settore Digital Appliances di Samsung, Hyesoon Yang, ha spiegato la visione dell'azienda sul segmento della smart home. msn.com Elettromondo è iniziata! Fiera di Padova 16–17 aprile 9:00 – 18:00 Allo stand IESS si parla di sicurezza, con soluzioni pensate per: smart home small business antincendio Un punto di incontro per installatori e professionisti. Passa allo stand facebook E secondo voi gli smartphone costeranno di meno o di più x.com