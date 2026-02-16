Sky Cube porta attualità Sky TG24 su podcast e piattaforme streaming

Sky TG24 lancia Sky Cube, un nuovo format che porta le notizie di attualità direttamente sui podcast e sulle piattaforme streaming. La scelta nasce dall’esigenza di raggiungere un pubblico più giovane, sempre più attento ai contenuti digitali. Ogni giorno alle 15, il programma si svolge in diretta dal nuovo studio, con approfondimenti aggiornati e interattivi su social e sito.

Sky Cube diventa format quotidiano di Sky TG24 con appuntamento live alle 15 su skytg24.it e social, portando l'approfondimento dentro il nuovo studio. Sky Cube da studio a format. Dopo l'esordio, in occasione della conferenza stampa di inizio anno del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Sky TG24 trasforma l'esperienza del nuovo studio in un appuntamento quotidiano dal titolo 'SKY CUBE – COSA C'È DA SAPERE', da lunedì 2 marzo disponibile. "3 Fattori", il podcast di attualità economica di Mariangela Pira, fa un passo in più e diventa vodcast. Dallo Sky Cube, Pira dialogherà con un ospite sui grandi temi dell'attualità economica e politica, analizzando scenari, dati e conseguenze concrete.