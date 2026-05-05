Sistema coloniale Ecco la folle teoria sulle candidature degli stranieri nei partiti italiani

In Italia, si discute di una teoria che collega le candidature degli stranieri nei partiti politici a un presunto “blocco musulmano”. Il Partito democratico ha espresso l’intenzione di puntare su rappresentanze di origine straniera in vista delle prossime elezioni. Questa proposta ha suscitato reazioni e analisi da parte di osservatori politici, che evidenziano come la questione venga affrontata in un quadro di discussione pubblica sempre più intensa.

Il Partito democratico sembra credere tanto nel “blocco musulmano” per le prossime elezioni e per il futuro, tanto che esiste, all’interno del partito, una struttura organizzata, che comprende già numerosi eletti da quando Elly Schlein è diventata segretario, che potrebbe ulteriormente ampliarsi alle prossime elezioni. A Venezia, d’altronde, tra le varie circoscrizioni, sono numerosi i candidati ed è statisticamente probabile che qualcun altro venga eletto. Ma l’ala più radicale della seconda generazione sembra non gradire questa “istituzionalizzazione” dei nuovi italiani, qualunque schieramento questi scelgano, considerando che anche la Lega, anche se con polemica, ha candidato due esponenti a Vigevano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Sistema coloniale". Ecco la folle teoria sulle candidature degli stranieri nei partiti italiani Notizie correlate "Senza immigrati Milano non esiste". L’ultima folle teoria degli antagonistiIl 18 aprile sembra sarà una giornata piuttosto movimentata in questo Paese, perché se da un lato gli anarchici minacciano una manifestazione per... Comunicato Stampa: "Non più stranieri, non ancora italiani": un'analisi lucida sulle nuove identità sospeseLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Conoscere Cultura.