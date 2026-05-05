Sir 3 | positiva la prima prova dalla stazione a via Morgagni

Nella notte tra lunedì e martedì si è svolta una prima prova tra la stazione e via Morgagni che ha coinvolto i mezzi di trasporto pubblico. L'intervento, ancora in fase di test, ha rappresentato un passo importante nelle modifiche alla viabilità cittadina, destinato a influenzare le future dinamiche di spostamento in città. La sperimentazione ha coinvolto le principali arterie di collegamento tra il centro e le aree periferiche.

Quello dell'altra notte rimarrà già un momento storico nel futuro della viabilità cittadina padovana. A mezzanotte di ieri, a cavallo tra il 4 e il 5 maggio, poco dopo il termine del servizio, un tram ha lasciato per la prima volta l’anello della stazione, direzione Voltabarozzo. Sono così.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Via Crucis, papa Leone prende la croce dalla prima stazione del Colosseo Il latino mette alla prova la Romagna: ottanta studenti al Morgagni per il concorso di traduzione "Tebaldo Fabbri"Da Rimini a Faenza, i migliori traduttori dei licei si sfidano a Forlì nella prova intitolata allo storico preside e latinista Venerdì 27 febbraio,... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Tram, Sir3 in partenza dopo i primi test notturni: Dalla prossima settimana le carrozze sulla linea; Perugia batte Civitanova 3-0 in Gara 1: Giannelli MVP, serie scudetto sull'1-0 e Gara 2 all'Eurosuole; Finale Scudetto Superlega: Perugia domina Gara1 con un super Giannelli; DIRETTA | Perugia Civitanova (risultato finale 3-0): Sir, gara-1 impressionante! (giovedì 30 aprile 2026). Opera del 1921 del pittore irlandese Sir John Lavery. L'opera è conosciuta con due titoli principali: "La luna di miele" (o The Honeymoon) e Sulla Riviera (o On the Riviera). (www/whytes/ie) Sir John Lavery, noto pittore post-impressionista irlandese celebre so - facebook.com facebook Trasferta tifosi per Gara 3 tra Lube e Sir 160 i Predators a Perugia Ritiro ticket al Palas per chi parte in auto: martedì ore 16-19.30 Partenze in pullman di mercoledì Ore 17 dall'Eurosuole Forum di Civitanova Ore 17.30 dal Bar Paola di Corridonia #es x.com