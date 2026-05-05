Il coach di un noto giocatore di tennis ha dichiarato che il suo atleta non si sente ancora al massimo, suscitando scalpore nel mondo tennistico. La frase sottolinea la costante volontà di migliorarsi, anche dopo successi e progressi significativi. La discussione riguarda l’atteggiamento di un giovane talento che, nonostante la crescita rapida, continua a cercare nuove sfide e perfezionamenti nel suo percorso sportivo.

Una crescita continua, quasi ossessiva, la voglia di raggiungere una perfezione che sembra non avere mai un punto d’arrivo. È questo il tratto distintivo del lavoro intorno a Jannik Sinner, che continua a fare incetta di tornei — nessuno come lui, dopo il successo di Madrid, aveva ottenuto 5 Masters 1000 di fila — e non vuole fermarsi. Alla vigilia della finale del torneo madrileño contro Alexander Zverev, il suo allenatore Simone Vagnozzi ha lanciato una frase diretta che spaventa gli altri tennisti: “Jannik non è ancora al massimo del suo potenziale”. Un concetto che racconta bene il metodo del team: non accontentarsi mai. Anche dopo una stagione di altissimo livello, l’obiettivo resta quello di individuare margini di miglioramento.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner, "non ancora": le parole clamorose di coach Vagnozzi, il mondo del tennis trema

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