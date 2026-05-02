Sinner le parole di Vagnozzi che spaventano il circuito Atp

Il coach di Jannik Sinner ha dichiarato che il giovane tennista non ha ancora raggiunto il suo massimo potenziale, in vista della finale di Madrid contro Zverev. Vagnozzi ha commentato la crescita del giocatore, sottolineando che c’è ancora margine di miglioramento. La sfida si avvicina e le parole del coach hanno attirato l’attenzione sul percorso di Sinner nel circuito ATP.

"Sinner non è ancora arrivato al suo massimo": così coach Simone Vagnozzi sulla crescita di Jannik, alla vigilia della finale di Madrid contro Zverev. "Siamo sicuri di questo, ed è importante perché quando ti senti arrivato è difficile trovare le motivazioni per andare ad allenarti":.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, le parole di Vagnozzi che spaventano il circuito Atp Notizie correlate Leggi anche: Medvedev spiega il dominio di Alcaraz e Sinner nel circuito ATP. Sinner, che spavento! Lo scherzo di Vagnozzi nello spogliatoio a MiamiDopo aver vinto il torneo di Miami, battendo Lehecka in due set, Sinner è stato sorpeso da uno scherzo di Simone Vagnozzi ed Alejandro Resnicoff... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Che giocatore!, le parole di Sinner dopo il match con Rafa Jodar; Sinner, parole al miele per Alcaraz: Quando c’è lui è tutto più bello; Sinner: 'Alcaraz salta il Roland Garros? Spero possa rientrare per Wimbledon'. Video; Sinner: A Madrid condizioni difficili. Alcaraz? Tornerà più forte di prima. Sinner forfait a Roma? Jannik apre alla rinuncia dopo la vittoria con Fils a MadridSinner apre al forfait agli Internazionali di Roma 2026 dopo la vittoria con Fils a Madrid: ecco le sue parole, i numeri e cosa rischia. atomheartmagazine.com Fils ha capito: Jannik Sinner è diverso dagli altri grandi, giocare bene contro di lui non bastaArthur Fils dopo la sconfitta a Madrid contro Jannik Sinner ha spiegato in conferenza stampa la forza del numero uno del mondo ... fanpage.it "Tra Madrid e gli Internazionali cercherò di recuperare". Sono bastate poche parole di Jannik Sinner, dopo aver raggiunto un'altra finale di un Masters, per far temere agli appassionati del torneo di Roma per una rinuncia al momento non contemplata. Domani x.com Sinner vola a 14.000 punti: record personale, davanti ci sono solo i Big Three https://www.ladige.it/sport/2026/05/02/sinner-vola-a-14-000-punti-record-personale-davantio-ci-sono-solo-i-big-three-1.4354704 - facebook.com facebook