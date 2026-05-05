Simeone nel post partita | Non conta nulla in questo momento parlare del chiaro rigore su Griezmann È il calcio

Dopo la sconfitta in semifinale contro l’Arsenal, l’allenatore dell’Atletico Madrid ha commentato la partita, sottolineando che non ritiene utile discutere del rigore assegnato su Griezmann. Le sue dichiarazioni sono arrivate nel post partita, in cui ha espresso che, in questa fase, altre questioni non hanno rilevanza. La partita si è conclusa con l’eliminazione della squadra, senza ulteriori dettagli sui singoli episodi.